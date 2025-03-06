Son Dakika... 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
Son dakika haberi... 3 gündür kayıp olan Ece Gürel bulundu. Belgrad Ormanı’nda yapılan aramalar sonucunda Gürel’in hayatta fakat hafif yaralı olduğu öğrenildi.
3 gündür kayıp olan Ece Gürel bulundu. Belgrad Ormanı’nda yapılan aramalar sonucunda Gürel’in hayatta fakat hafif yaralı olduğu öğrenildi.
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.
Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 senaryo, aynı sonuç!
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği