73 yaşındaki kayıp kadın aranıyor!

Antalya’nın Finike ilçesinde, dün sabah evden ayrılıp kaybolan Durkadın Aksoy (73) için arama çalışması başlatıldı. Hava araçlarının da kullanıldığı aramalarda şu ana kadar sonuç elde edilemedi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:46
73 yaşındaki kayıp kadın aranıyor!
Abone Ol google-news

Finike'nin Arif Mahallesi'nde oturan Mustafa Aksoy (55), jandarmaya müracaat edip, annesi Durkadın Aksoy'un 17 Eylül'de saat 06.30 sıralarında, kimseye bildirmeden evden çıktığını ve dönmediğini, kendisinden haber alınamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. 

İhbar sonrası nöbetçi savcıya bilgi veren Finike Jandarma Komutanlığı ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA EKİP ARIYOR

En son Finike Antik Kenti yakınlarında görüldüğü tespit edilen Durkadın Aksoy'un bulunması için ekiplerin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi. Karadan ve havadan süren aramalarda Aydın'dan 1 İHA ve Cayrokopter'in çalışmalara dahil edildiği, Kemer'den komandolar, Antalya'dan JAK (Jandarma Arama Kurtarma), AFAD, AKUT, MAKSAT, İHH ve ANDA'dan ekiplerin yer aldığı ancak şu ana kadar Durkadın Aksoy'un izine rastlanılamadığı kaydedildi. 


Player Alanı
Antalya kayıp Kadın

İlgili Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp

Dünya Sağlık Örgütü: Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp
Kazı ekibini heyecanlandıran gelişme: Meşhur kayıp tapınak bulunmuş olabilir

Kazı ekibini heyecanlandıran gelişme: Meşhur kayıp tapınak bulunmuş olabilir
Kayıp olarak aranan emekli öğretmen otomobilinde ölü bulundu

Kayıp olarak aranan emekli öğretmen otomobilinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler