Kayıp olarak aranan emekli öğretmen otomobilinde ölü bulundu
Mersin’de kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ağaçlık alana devrilen otomobilinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Kepirli yolu mevkisindeki ağaçlık alana yuvarlanmış otomobili görenler yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
KAYIP KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi.
Erdoğan’ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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