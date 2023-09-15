Kayıp olarak aranan emekli öğretmen otomobilinde ölü bulundu

Mersin’de kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ağaçlık alana devrilen otomobilinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:50
Kayıp olarak aranan emekli öğretmen otomobilinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Kepirli yolu mevkisindeki ağaçlık alana yuvarlanmış otomobili görenler yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KAYIP KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi.

Erdoğan’ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
Mersin kayıp

İlgili Haberler

Sulama kanalında ceset bulundu: Kayıp çocuğa ait çıktı

Sulama kanalında ceset bulundu: Kayıp çocuğa ait çıktı
5 gündür kayıp olan öğretim görevlisi bulundu: 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'

5 gündür kayıp olan öğretim görevlisi bulundu: 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Denizli'de 28 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp!

Denizli'de 28 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp!

En Çok Okunan Haberler