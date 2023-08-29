74 günün ardından... Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ünlü ekonomist Korhan Berzeg olayında flaş gelişme yaşandı. Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek sağ olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:04
74 günün ardından... Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde sabah yürüyüşüne çıkan Ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği Tina’nın kaybolmasının ardından 70 günü aşkın süre geçti. 

Köpek Tina ve Korhan Berzeg’ten haftalarca haber alınamazken, bugün köpek Tina Armutlu köyü yakınlarında bulundu. Köy sakinleri Tina’yı alıp köye getirdi.

Jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına hız verdi.


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korhan berzeg Köpek Balıkesir

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