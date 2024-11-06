74 yıllık evli çift, 14,5 saat arayla hayatını kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) aynı gün, 14,5 saat arayla yaşamını yitirdi.

74 yıllık evli çift, 14,5 saat arayla hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:36

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Teke, dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. 

Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli Teke de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

74 yıllık evli olan, 1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği Teke çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. 


Etiketler: #evli #evli çift

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