7.5 milyon liralık dolandırıcılık: Yeni 'Tinder Avcısı' Türkiye’den çıktı

06 Aralık 2022 Salı, 13:12

Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde Profesör olan Carolina Berrocal, popüler arkadaşlık uygulaması olan Tinder'da kendisini 'Hollanda'da mühendis olan Patrick Anderson' olarak tanıtan aslında İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olan Afrikalı Sierra Lione'li Alie Koroma ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu.

Netflix'te yayımlanan 'Tinder Avcısı' belgeselini aratmayacak olayda, Berrocal'a kendini 'mühendis' olarak tanıtan Koroma, sık sık parça almak için İstanbul'a seyahat ettiğini söyleyerek kadından devamlı olarak para talebinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için ödeme yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmamak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün otelde mahsur kaldım diyerek 8 bin 500 dolar istedi.

Çiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken Anderson'un istekleri de arttı. Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Daha sonra duygu sömürüsüne başvurdu ve işlerin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.

(Caroline Berrocal)

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi. Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyledi.

Erkek arkadaşı sandığı şahsı araştırmaya başlayan profesör kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğunu, aynı hesabın Romanya'da da bir kadını dolandırdığı bilgisine ulaştı. Prof. Berrocal, para gönderdiği kişilere ulaşarak şahsın İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Sierra Leonelı Alie Koroma olduğunu öğrendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Elindeki delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıran Belçikalı kadın, Tinder üzerinden tanışarak arkadaş olduğu şahsın kendisini güvenini kazandıktan sonra dolandırdığını ileri sürdü. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk lirası olduğunu belirterek Sierra Leoneli Alie Koroma hakkında suç duyurusunda bulundu.