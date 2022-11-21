Tinder randevusunu bırakıp Kongre baskınına giden Amerikalıya hapis cezası

21 Kasım 2022 Pazartesi, 07:19

Tinder'da tanıştığı kişinin evindeki televizyonda ABD Kongresi baskınını görüp olaylara katılan adamın cezası belli oldu. Jeffrey Schaefer cuma görülen duruşmada 30 gün hapse mahkum edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Delaware'de yaşayan 36 yaşındaki adam, 6 Ocak 2021'deki baskında yer almıştı. Ocak 2022'de yakalanan Schaefer, Kongre binasına izinsiz girme suçunu işlediğini ağustosta kabul etmişti.

Schaefer'ın, Tinder'da tanıştığı bir kadınla görüşmek için 5 Ocak'ta Delaware'den Virginia'ya gittiği belirlendi. Geceyi, adı açıklanmayan kadının evinde geçiren Schaefer, televizyonda Kongre baskınını görünce başkente gitmeye karar verdi.

Savcı Anita Eve, suçlunun Uber çağırıp baskına katıldığını söyledi.

Schaefer'ın Kongre binasına camı kırık bir pencereden girdiği, kalabalığın arasına karıştığı ve 28 dakika içeride durduktan sonra dışarı çıktığı tespit edildi. Schaefer, baskında çektiği birkaç görüntüyü de Facebook'ta paylaştı.

Avukat Joshua Insley, müvekkilinin bir zamanlar eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "kararlı bir destekçisi" olduğunu ifade etti. Insley, Schaefer'ın artık "iktidarı elinde tutan ve hiçbir sonuçla karşılaşmayacak kişiler tarafından manipüle edilip kullanıldığını düşündüğünü" kaydetti.

Yargıç Thomas Hogan, Schaefer'a 30 gün hapsin yanında 2 bin 500 dolar para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de dönemin başkanı Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Partili Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin manipüle edildiğini öne sürmüştü. Biden'ın zaferi 7 Kasım'da ilan edilse de Trump ve ekibi, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla birçok eyalette hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Trump seçimlerin Kongre tarafından tasdik edileceği 6 Ocak 2021 sabahı, oturum başlamadan önce Beyaz Saray önünde destekçilerine hitap edeceğini duyurdu. Bunun ardından ABD'nin birçok eyaletinden Trump destekçileri, başkent Washington'a geldi.

Trump konuşmasında başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyleyerek destekçilerini "Kongre'ye yürüyerek seçimleri barışçıl ve vatansever şekilde protesto etmeye" çağırdı. Trump, kendisinin de Kongre'ye yürüyeceğini söylese de konuşmasının bitmesiyle Beyaz Saray'a döndü.

Destekçileriyse yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki Kongre'ye doğru harekete geçti geçti.

Trump'ın konuşmasının sonlarına doğru ise Kongre'de gerilim tırmanmaya başladı. Bir grup, barikatları yıkarak Kongre'ye girmeye çalıştı, polis ilk grubu geri püskürttü ve takviye istedi.

Kongre polisi, 13.45 sularında "baskın alarmı" verdi. Trump destekçilerinin Kongre içine girdiği ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği anlar, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Kolluk kuvvetleri saatler süren müdahalenin ardından akşam bölgede güvenliği tekrar sağladı.

Ülkede 900'den fazla kişi hakkında Kongre baskınıyla ilgili yargılanıyor. Konu hakkında Trump'la ilgili bir dava açılmadı. Eski ABD Başkanı'nın, Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi'ne ifade vermeyi reddettiği bu hafta açıklandı.