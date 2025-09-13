76 barodan İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan için ortak tepki: ‘Tutuklu savunmayı reddediyoruz’

76 baro, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklu yargılanması nedeniyle müvekkilini SEGBİS üzerinden savunmak zorunda kalmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Barolar, “Avukatlık faaliyetleri nedeniyle hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunan meslektaşımızın, bir sonraki celse duruşma salonunda hazır bulunma talebinin reddedilmesi savunma hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Bu kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Pehlivan’ın cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma yapmaya zorlanmasının bağımsız savunmayı engellediği belirtilerek, bunun Avukatlık Kanunu’na, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulandı.

“Avukata yönelik her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukatlık mesleği suç değildir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin zırhıdır” denilen açıklamada, avukatların bağımsızlığını güvence altına alan uluslararası sözleşmelere dikkat çekildi.

Barolar, savunma hakkının kutsallığını ve avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini zedeleyen bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın altında Adana’dan Zonguldak’a kadar Türkiye’nin dört bir yanından 76 baronun imzası yer aldı.

İmza atılan metinde şu ifadeler yer aldı:

Avukatlık faaliyetleri nedeniyle hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunan meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan; bağımsız savunmanın sembolü olan cübbesinden ve savunmanın yapılması için gerekli uygun koşullardan mahrum bırakılmış, müvekkilini cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunmak zorunda kalmıştır. SEGBİS ile bağlanması, savunma hakkını gözeten olumlu bir adım olarak görülse de meslektaşımızın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır bulunma talebinin reddedilmesi savunma hakkını ortadan kaldıran, kabul edilemez bir tutumdur.

Bu uygulama; Avukatlık Kanunu’na, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkına ve BM Havana Kuralları’nda düzenlenen avukatların bağımsızlığına açıkça aykırıdır.

Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, devletlere avukatların görevlerini her türlü baskı, engel ve tehditten uzak icra etmelerini güvence altına alma yükümlülüğü yükler. Bu sözleşmeler; avukatların müvekkilleriyle gizlilik içinde ve engelsiz görüşme hakkını, mesleğin bağımsızlığını ve mesleki sembollerin korunmasını garanti altına alır.

Meslektaşımızın maruz kaldığı bu uygulama; savunma hakkının kutsallığını, avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini ve hukuk devletine duyulan güveni zedelemiştir.

Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukatlık mesleği suç değildir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin onurudur.

Bu bağlamda; savunma hakkını, mesleğin bağımsızlığını ve avukatlık faaliyetlerini koruma altına alan ulusal ve uluslararası normlar bir kez daha hatırlatılmakta; meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’a yöneltilen bu keyfi uygulamadan acil biçimde dönülmesi gerektiği, Avukatların özgürlüğünün ve meslek onurunun güvence altına alınmadığı bir hukuk düzeninde yurttaşların savunma hakkının da güvencede olmayacağı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.