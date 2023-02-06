7,6 büyüklüğündeki deprem anı kameraya böyle yansıdı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:13

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:17

Sabah 04.24'te Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bundan bağımsız olarak 7,6 büyüklüğünde öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosu'ndaki dolaplar ve malzemeler depremin etkisiyle yerinden fırladı.

O anlar anbean kaydedildi. Binada kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmanın da önüne geçti.