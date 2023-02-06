7,6 büyüklüğündeki deprem anı kameraya böyle yansıdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 13.24'te yaşanan 7,6 büyüklüğündeki deprem anı İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yansıdı. İHA Malatya Bürosu'ndaki kayıtlar deprem gerçeğini gözler önüne serdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:13
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Sabah 04.24'te Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bundan bağımsız olarak 7,6 büyüklüğünde öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosu'ndaki dolaplar ve malzemeler depremin etkisiyle yerinden fırladı.

O anlar anbean kaydedildi. Binada kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmanın da önüne geçti.


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