14.01.2026 22:57:00
İHA
77 yaşındaki erkek merdiven boşluğunda ölü bulundu

Karabük’te yaşlı bir adam, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Doğan Sokak üzerindeki Yeni Doğan Apartmanı’nın 3. katında merdiven boşluğunda hareketsiz halde yatan Hasan Kaplan’ı (77) gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaplan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Kaplan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

