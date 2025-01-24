78 kişiye mezar olmuştu... Facia otelinde sessizlik: Ekipler bölgeden çekilmeye başladı

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de ekipler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrılmaya başladı. Jandarma ekipleri güvenlik çemberine aldığı otele kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

78 kişiye mezar olmuştu... Facia otelinde sessizlik: Ekipler bölgeden çekilmeye başladı
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:45

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

40 YARALI TABURCU OLDU

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Hastanede tedavi gören 40 yaralı taburcu oldu, 10 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 12 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları bölgeye gelerek araçları teslim aldı. 3 tatilcinin ise aracı otel otoparkında bekliyor.


Etiketler: #Kartalkaya #Grand Kartal Otel

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