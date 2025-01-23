Bolu Kartalkaya'daki otel faciası... Belediyenin itfaiye raporu çıktı: 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
En az 78 yurttaşın feci şekilde can verdiği Grand Kartal Otel’e ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda yangının dördüncü kattaki bölümden çıktığı belirtildi.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında en az 78 kişinin yaşamını yitirmişti.
Yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda ihbarın 03.30’da yapıldığı ve itfaiyenin 42 km mesafede olduğu belirtilirken “Otelin ön cephesinden merdivenli araç ile 50’den fazla vatandaşın tahliye edildiği” ifadeleri kullanıldı.
Raporda yangının çıktığı yere ilişkin ise “Tarafımıza yapılan incelemeler sonucunda yangının 4.katta yer alan mutfak/restourant bölümünden başladığı belirtilmiştir. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir” denildi.
'KRİTİK BELGELER ZARAR GÖRDÜ' İDDİASI
Öte yandan raporda, kendisini otelin muhasebe müdürü olarak tanıtan Kadir Özdemir’in meydana gelen yangında 5. ve 6. Kat arasında bulunan muhasebe ofisinde bazı belgelerin zarar gördüğünü 22 Ocak 2025 tarihinde beyan ettiği belirtildi.
Otel tesis makine cihaz listesi ve otel demirbaş listesi tutanağı tutanak ekinde yer alırken muhasebe müdürü tarafından şu belgelere ise zarar gördüğü için ulaşılamadığı iddia edildi:
Personel özlük dosyaları
Misafir günlük mühürlü müşteri listeleri
Günlük müşteri hasılat raporu
Personel zimmet listeleri
Tüm SGK evrağı
İş sağlığı güvenliği evrağı
Yangın eğitim formları
Personel ücret bordroları
Yıllık izin defteri
Personel sağlık raporları ve sabıka kayıtları
Personel haftalık çizelge ve puantaj dosyası
Yangın eylem planları
Tüm otel tesisat, yangın, elektrik, doğalgaz, mekanik ve sıhhi proje evrağı
Rapor sonrası Cumhuriyet’e konuşan Bolu Belediyesi yetkilileri ise “Raporda da belirtildiği üzere yandaş medyanın ve ilgili bakanlığın iddia ettiği gibi yangın 70 m2 alana sahip bağımsız kafe alanından değil, Grand Kartal Otel binasının 4. katındaki restoran alanından çıkmıştır. Daha kapsamlı bilgi için de bilirkişi raporunu bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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