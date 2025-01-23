Bolu Kartalkaya'daki otel faciası... Bakan Yılmaz Tunç açıkladı: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişi sayısının 12'ye yükseldiğini ifade etti.
Yılmaz Tunç, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Tunç, burada yaptığı açıklamada, "21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şu an 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu" şeklinde konuştu.
Tunç, konuşmalarına şöyle devam etti:
"Şu anda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var."
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