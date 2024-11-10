78 yaşında bekçilik yapıyordu! Çalıştığı inşaattan düşüp hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak çalıştığı inşaattan düşen 78 yaşındaki yurttaş hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede gece bekçisi Cengizhan Kabak'ın (78) yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.
Yapılan ilk incelemelerde, Cengizhan Kabak'ın inşaatın birinci katında bulunan havalandırma menfezinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #iş cinayetleri #emeklilik #emeklilik hakkı
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