Şiddet ve iş cinayetleri durdurulamıyor

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:00

Son dönemde Türkiye’nin en önemli sorunlarının başını “şiddet” çekiyor. Kadınlar, çocuklar şiddete maruz kalırken silahlı şiddet olayları da her geçen gün artıyor. İş cinayetlerine ise çözüm bulunmuyor. Şiddeti ve iş cinayetlerini önleyecek gerekli adımlar atılmazken ölüm verileri ise vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Umut Vakfı’nın verilerine göre 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre de 2023 yılında 315 kadın, erkek şiddetinden yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre ise 1932 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Cumhuriyet artan şiddete ve iş cinayetlerine ilişkin hukukçularla konuştu.

Avukat Çağla Gül Bulut, “Ne yazık ki ülkemizde ciddi bir güvenlik sorunu var. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Her an her yerde başımıza bir şey gelebilir. Gün geçtikçe şiddet vakaları artmış bulunmaktadır. Ve bunun en önemli sebebi toplumun içinde bulunduğu ruhsal, ekonomik, ahlaki çöküş. Sorunu çözmek için nedenlere odaklanmak gerekmektedir. Nedenlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Ancak ülkenin içinde bulunduğu durum şiddeti önlemekten ziyade artıracak niteliktedir” ifadelerini kullandı.