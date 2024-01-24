79 nerenin plakası? 79 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:57

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:57

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 79 nerenin plakası? 79 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

79 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

79 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kilis olacaktır. Daha önceleri Gaziantep ilinin bir ilçesi konumunda olan Kilis; 1995 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla vilayet statüsü kazanmış ve 79 plaka koduna sahip olmuştur.

Kilis Merkez İlçesi Plaka Kodları:

79 AC 001 – 79 AZ 999

79 M 0001 – 79 M 9999

79 T 0001 – 79 T 9999