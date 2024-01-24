77 nerenin plakası? 77 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:53

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 77 nerenin plakası? 77 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

77 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

77 plaka kodu Yalova iline aittir. Yalova'daki araç sahiplerinde 77 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Yalova iline kayıtlı olduğu bilinir.

Yalova Merkez İlçesinin Plaka Kodları:

77 AC 001 – 77 AZ 999

77 DA 001 – 77 DD 999

77 M 0001 – 77 M 9999

77 MA 001 – 77 MA 999

77 T 0001 – 77 T 9999