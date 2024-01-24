76 nerenin plakası? 76 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 76 nerenin plakası? 76 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 76 nerenin plakası? 76 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
76 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Iğdır ilinin plaka kodu 76'dir.
Iğdır Merkez İlçesinin Plaka Kodları:
76 AC 001 – 76 AZ 999
76 M 0001 – 76 M 0999
76 T 0001 – 76 T 0999
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