'7'li masa'dan kopuş: Halkevleri, görüşmelerden çekildi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 19:47

HDP'nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) oluşturduğu '7'li masa'nın eş genel başkanları ve başkanlarının bugün İstanbul’da bir araya geldi.

Ancak toplantıya Halkevleri’nin temsilcileri katılmadı.

ÇEKİLDİKLERİNİ AÇIKLADILAR

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Mustafa Eberliköse konuya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul’da yapılan toplantıya “çekildikleri” için katılmadıklarını, Halkevleri olarak kendi programlarını oluşturduklarını ve buna dair çalıştıklarını söyledi.

Eberliköse önümüzdeki günlerde konuya dair detaylı açıklamanın Halkevleri Başkanı Nebiye Merttürk tarafından bir söyleşiyle kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

"TOPLANTI SONUNA ERTELEDİK"

Halkevleri Genel Sekreteri Kutay Meriç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşlerini kamuoyuna kısa sürede açıklayacaklarını belirten Meriç, “Bugün EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP'lü dostlarımızın düzenlediği toplantıda yer almadık. Neden yer almadığımıza ilişkin bir açıklama yapmayı da özellikle toplantı sonrasına erteledik. Görüşlerimizi kamuoyu ile en kısa zamanda paylaşacağız. Faşizme karşı mücadelede omuz omuza olmaya devam edeceğiz" dedi.