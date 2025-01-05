8 araca çarptı! Avcılar'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 'Ne yapıyorsun ulan, hey!'

Avcılar’da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. 8 araca hasar veren ehliyetsiz sürücü kameraya yansıdı.

8 araca çarptı! Avcılar'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 'Ne yapıyorsun ulan, hey!'
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:54

Sosyal medyada gündem olan olay, Cihangir Mahallesi’nde yaşandı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. yönetimindeki 34 JT 7361 plakalı otomobil, cadde üzerinde 8 araca çarptı.

YAKALANDI

Kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çarparak durdu. R.Ç., polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.


Etiketler: #Avcılar

İlgili Haberler

İstanbul Avcılar'da 'apart' görünümlü binaya baskın!

İstanbul Avcılar'da 'apart' görünümlü binaya baskın!
Halı saha maçı yargıya taşındı: Savcılara hakaret eden uzman çavuşa hapis cezası!

Halı saha maçı yargıya taşındı: Savcılara hakaret eden uzman çavuşa hapis cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler