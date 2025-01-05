8 araca çarptı! Avcılar'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 'Ne yapıyorsun ulan, hey!'
Avcılar’da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. 8 araca hasar veren ehliyetsiz sürücü kameraya yansıdı.
Sosyal medyada gündem olan olay, Cihangir Mahallesi’nde yaşandı.
ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. yönetimindeki 34 JT 7361 plakalı otomobil, cadde üzerinde 8 araca çarptı.
YAKALANDI
Kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çarparak durdu. R.Ç., polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Etiketler: #Avcılar
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