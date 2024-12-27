İstanbul Avcılar'da 'apart' görünümlü binaya baskın!

İstanbul Avcılar’da 3 katlı ruhsatsız günlük kiralık apart ev olarak kullanılan binadan, Avcılar polisinin nefes kesen operasyonuyla, kilolarca uyuşturucu haline getirilmiş katkılı tütün diye tabir edilen madde ele geçirildi. Binadakiler polisi görünce hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri yandaki boş araziye atarken aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da 'apart' görünümlü binaya baskın!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:28

Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Gümüşpala Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine binayı ablukaya alıp takibe başladı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCULARI DIŞARI ATTILAR

Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik maddeler, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı.

Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kaydının olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Bina #Avcılar

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