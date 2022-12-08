8 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
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