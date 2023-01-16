8 ay önce vurulan uyuşturucu satıcısı, yarası nedeniyle yürümekte zorlanınca yakalandı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:53

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 10:09

Olay, 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Limanda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul-Mudanya seferini yapan deniz otobüsünden inen yolcunun yürüyüşünden şüphelendi.

Erkan Lekesizgöz olduğu belirlenen şüphelinin üstünde ve sırt çantasında, savcı talimatıyla arama yapıldı. Arama sonucu şüphelinin sırt çantasındaki şeffaf poşet içinde 86,43 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan ve kırık olan aparat ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Lekesizgöz, gözaltına alındı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Geçen yıl Mayıs ayında Gemlik'te silahla vurulan Erkan Lekesizgöz’ün, vücudunda 15 kurşun yarası olduğu, saldırı nedeniyle böbreklerinin ve bağırsaklarının zarar gördüğü, bağırsaklarının dışarıda olduğu ve halen açık yarasının bulunduğu belirlendi. Yarası nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken ve baygınlık geçiren Lekesizgöz, Mudanya Devlet Hastanesi'nde polis nezaretinde tedaviye alındı. Lekesizgöz, tedavisinin ardından ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilecek.