Uyuşturucu satıcıları kaçırdı iddiası... Erdoğan ile Soylu'ya çağrı: Oğlumu istiyorum

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 23:42

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 23:47

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan Mustafa Kurt’tan ailesi yaklaşık 2 yıldır haber alamıyor. Aile Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı’na da oğullarının kayıp olduğunu bildirdi ve oğullarının uyuşturucu satan kişiler tarafından kaçırılmış olabileceğini belirtti, ama henüz sonuç alamadılar.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de Kurt ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle geçen yıl sonu önergesi verdi.

Bakan Soylu ise önergeye verdiği yanıtta, Kurt’un kayıp olmasına ilişkin dosyada gizlilik bulunduğunu açıkladı.

"SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI VAR"

Soylu’nun yanıtı şöyle:

“Kayıp olan şahıs Mustafa Kurt hakkında Kahta Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021/313 sayılı soruşturma başlatılmış olup, Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Ocak 2022 tarihli ve 2022/ 32 değişik iş sayılı kararı ile soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı verilmiştir.”

ERDOĞAN İLE SOYLU'YA ÇAĞRI: "OĞLUMU İSTİYORUM"

Anne Hatice Kurt, hem Kürtçe hem de Türkçe oğlunun bulunması için çağrı yaparak, “Oğlumu istiyorum. Ciğerimi herkes biliyor. Cumhurbaşkanım, ben oğlumu istiyorum” dedi.

Baba Mehmet Kurt da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya seslenerek, “Benim çocuğum neredeyse Allah rızası için bana yardımcı olun. Ölüyse de sağsa da bana yardımcı olsunlar” diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurt ailesinin mağduriyetini TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme getirdi. Tutdere, Kurt ailesinin TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na da başvurduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı’na Kurt’un akıbeti hakkında açıklama yapma çağrısında bulundu.