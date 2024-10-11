8 ay sonra yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:50

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:51

Edinilen bilgiye, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde 8 ay önce meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.S.N.(31) darp edilerek telefonu ve parası gasp edildi.

Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın faillerinden Okan ve ancak 8 ay polisten kaçan yabancı uyruklu M.E.U.(27), polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.