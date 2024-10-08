Samsung Galaxy Ring Türkiye'de satışa ne zaman çıkacak?

Samsung'un akıllı yüzüğü, Türkiye'dekilerin de karşısına yakında çıkacak.

Samsung Galaxy Ring Türkiye'de satışa ne zaman çıkacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:27

Samsung'un birkaç ay önce piyasaya sürdüğü akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı açıklanmamıştı. Yakında Türkiye'de de çıkması beklenen akıllı yüzükle ilgili bu yorumların yapılmasının en büyük sebebi Samsung'un Türkiye'deki internet sitesinde Galaxy Ring için destek sayfası açılması oldu.

GALAXY RING YAKINDA TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK

Bu tür bir destek sayfasının eklenmesi cihazın yakında satışının da başlayacağına işaret ediyor. 

Hatırlatmak gerekirse Galaxy Ring yalnızca Samsung cihazlarla değil, Android telefonlarla da kullanmak mümkün. Bu yüzden kullanabilecek modellerin listesi epey uzun. 

Türkiye fiyatı belli olmayan akıllı yüzük, yurt dışında 399 dolara satılıyor.


Etiketler: #Galaxy ring #Galaxy Ring boyutları #Galaxy Ring renkler #Samsung Galaxy Ring

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