8 aydır Silivri'de tutuklu bulunan Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında! Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve birçok ünlü isim 'tanık' olarak dinleniyor...

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirerek “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısında...

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunan tanıklar Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında zorla getirme ve dinlenme kararı vermişti.

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen ünlü oyuncular bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada tanık olarak dinlenecek.

KİMLER DİNLENECEK?

Duruşmada; Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz tanık olarak dinlenecek.

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat işler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Zafer Algöz "tanık" sıfatıyla adliyeye geldi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci de, Barım'a destek için adliyeye geldi.

BARIM'A YOĞUN DESTEK

Ünlülerin yanı sıra, sektörden çok sayıda isim Ayşe Barım'a destek için duruşmanın yapılacağı salonun önüne geldi. Ünlü senarist Ece Yörenç de Barım'a destek için gelen isimlerden.

DURUŞMA BAŞLADI

Ayşe Barım duruşmada fiziki olarak bulunuyor.

Duruşma, Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen; Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün tanık ifadeleri alınmak üzere başladı.

HÜMEYRA ADAK: AYŞE APOLİTİK BİR İNSANDIR, ÇALIŞANLARINA HİÇ BASKI YAPMAZ

Tanık ünlü oyuncu Hümeyra Adak, ilk tanık olarak dinlendi.

Adak, “Ayşe apolitik bir insandır. Kendi çalışanlarına da hiç baskı yapmaz. Gezi’ye gitmek benim fikrimdi, Ayşe Barım’ın hiçbir dahli yoktur. Yönlendirmesi olmadı. Gezi’ye iki sefer gittim, Ayşe Barım’ı orada görmedim. Sosyal medya hesabım var ama pek aram yok. Paylaşımlarımın içeriğine ben karar veriyorum. ID iletişimle 10 yıldan fazladır çalışıyorum” dedi.

BERGÜZAR KOREL: BEN EŞİMLE BİRLİKTE BİREYSEL OLARAK GEZİ PARKI’NA GİTTİM

Daha sonra dinlenen tanık Bergüzar Korel:

“Ayşe Barım hiçbir şekilde beni yönlendirmedi, ben eşimle birlikte bireysel olarak Gezi Parkı’na gittim. Kendisini orada görmedim. 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz. Onun hiçbir yönlendirmesi olmadı, asla. Sosyal medya paylaşımları için de yönlendirmesi yok. Hiçbir telkini hiçbir zaman olmadı. Doğru olan neyse onu dinliyorum.”

AYRINTILAR GELECEK...