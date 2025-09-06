İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun ilk günü trafik yükünü azaltmak ve öğrenci-veli ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması yapılacak. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan 16.00’ya kadar İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir. Buna göre 8 Eylül'de marmaray ücretli olacak.