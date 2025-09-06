Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

6.09.2025 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması sonrasında 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul’da toplu taşıma araçları otobüs, metro, metrobüs, vapur ve tramvay hatlarının ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca yurttaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun ilk günü trafik yükünü azaltmak ve öğrenci-veli ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması yapılacak. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

Image

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan 16.00’ya kadar İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir. Buna göre 8 Eylül'de marmaray ücretli olacak.

İlgili Konular: #okul #Ücret #Toplu Taşıma