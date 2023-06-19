8 ilde cezaevi personeline operasyon: 22 gözaltı
Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 kurum müdürü ve 2 idari amir de bulunuyor.
Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan, tayin olan ve çeşitli suçlardan açıkta bulunan 'işkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarını işlediği öne sürülen cezaevi personeline yönelik Malatya, Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kayseri, Antalya, Kırıkkale ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda görevden açığa alınan 2 kurum müdürü ile 2 idari amir ve 18 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
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