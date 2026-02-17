Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 ilde FETÖ operasyonu: 16 kamu görevlisi gözaltına alındı!

8 ilde FETÖ operasyonu: 16 kamu görevlisi gözaltına alındı!

17.02.2026 09:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
8 ilde FETÖ operasyonu: 16 kamu görevlisi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16'sı kamu görevlisi 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan ve "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma kaydı olduğu belirlenen 18 zanlının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden 2'sinin sözde "mahrem imam" olduğu ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 16'sının ise örgüt üyesi konumunda kamu görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ve birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.

İlgili Konular: #fetö #Operasyon #gözaltı

İlgili Haberler

FETÖ operasyonu: İhraç üsteğmen saklandığı çatıda yakalandı
FETÖ operasyonu: İhraç üsteğmen saklandığı çatıda yakalandı Kocaeli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen, saklandığı evin çatısında yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var! Ankara'da FETÖ/PDY'nin sözde 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'sinin işlemleri devam ediyor.
FETÖ'nün Hazine Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 93 vergi müfettişi gözaltına alındı!
FETÖ'nün Hazine Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 93 vergi müfettişi gözaltına alındı! İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.