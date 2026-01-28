FETÖ operasyonu: İhraç üsteğmen saklandığı çatıda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç.’nin İzmit ilçesinde bir ikamette saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, firari D.Ç. binanın çatısında gizlenmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.