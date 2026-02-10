FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyetlerde bulundukları belirlenen; 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; örgüte ait 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 dolar, 12 bin 865 avro, 91 gram altın, 1 tam, 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 sim kart, 7 CD, 12 flaş bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi. Tüm şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'sinin işlemleri devam ediyor.