8 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7 milyar TL para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon TL olan; 11 taşınmaz ile 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığımızı, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.