8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı kararı

Antalya merkezli olarak yasa dışı bahise karşı 8 ilde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Antalya’da 3 ayrı yasadışı bahis ofisi tespit edildi. Soruşturma kapsamında Antalya’da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığı belirlendi. Şüphelilere ait hesaplarda toplam 3 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

72 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.