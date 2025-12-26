8 kişi yaralanmıştı: Trabzon'daki bıçaklı kavgada yeni gelişme!

Trabzon'da İskenderpaşa Mahallesi'nde 22 Aralık’ta bıçaklı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ağrı’dan geldikleri kentte çalışan iki ailenin bireyleri arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Kavgada H.G. (18), Y.O. (26), Ö.O. (19), Y.O. (44), S.M.G. (31), E.O. (27), A.A.G. (28) ve E.G. (39) yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan H.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri tarafından 17 kişi, gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.