Biri çocuk iki kişi ölmüştü... Silahlı kavga şüphelileri adliyede!

26.12.2025 12:41:00
DHA
Tokat'ta iki grup arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa köyünde Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Arif Genç (26) ile Şahin Genç (22), tabancalarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç, kurtarılamadı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan şüpheliler Arif Genç ile Şahin Genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #kavga #tokat #silahlı kavga

