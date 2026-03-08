8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde şiddet gören kadınlardan birlik çağrısı: Asla yalnız değilsiniz

Şiddet mağduru kadınlar “Susmayın” mesajı verdi. İzmir’de yaşayan 32 yaşındaki Irmak Tuğ, iki yıl önce eşi Adem Tuğ tarafından beş yerinden bıçaklanarak öldürülmeye çalışılan kadınlardan biri. Yıllardır adalet mücadelesi veren Tuğ, “Elektronik kelepçe kararı var ama bunların hiçbiri hiçbir zaman işe yaramıyor. Binlerce kadın sokakta uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, elektronik kelepçe olmasına rağmen katlediliyor. Kadınlar güçlü olsun. Gördükleri şiddette ailenin gücü onları hiçbir zaman caydırmasın. Yalnızlaştırmasın. Gördükleri en ufak şiddette yardım istesinler. Eğer ki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olmasaydı çocuklarım bir yurtta, ben bir hastanenin köşesinde yatıyor olacaktım” dedi.

İzmir’de eski eşi Şiyar Alpaslan şiddet gördüğünü belirten Fatma Can da uzun zamandır adalet mücadelesi veriyor. ‘Korkmayın’ Can, “İki çocuğumla tek başına hayat mücadelesi veriyorum. Bütün mücadelem çocuklarım için. Ben bana yapılanları belki affedebilirdim, bu kadar mücadele etmeyebilirdim. Ama söz konusu çocuklarım olunca asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ben çok yaşayacağımı da düşünmüyorum aslında. İnsanlar hisseder ya bazı şeyleri. Benimki de o şekilde. Bu kişinin benim peşimi bırakacağını da düşünmüyorum. Cezaevinde annesiyle yaptığı bir telefon konuşmasında adam tutup beni öldüreceklerini falan konuşuyorlar. Sürekli mahkemelerle uğraşıyorum. Adalet arıyorum” dedi. Kadınlara çağrıda bulunan Can, “Asla korkmasınlar. Yardım istesinler. Birçok kadın platformu var. Onlardan destek istesinler. Bugün size bir tokat atılıyorsa yarın bir yumruk atılır. Şiddet daha da ağırlaşır. Bu bir tokatla bitecek bir şey değil. Bir vuran ikincisini de vurur, üçüncüsünü de vurur, öldürmeye de kalkar” ifadelerini kullandı.