8 Mart yürüyüşüne katıldıkları için atılan öğrenciler Muratpaşa Belediyesi’nin yurdunda kalacak
Antalya’da şiddete, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı 8 Mart’ta düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle kaldıkları yurttan "süresiz" atılan üç üniversite öğrencisi, Muratpaşa Belediyesi’nin Kızıltoprak Kız Öğrenci Yurdu'na kabul edildi.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi gençlere kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu’ndan çıkarıldıklarına ilişkin yazı dün ulaştırıldı. Yazıda öğrencilere, "yurttan süresiz çıkarma cezası" verildiği belirtildi.
Katıldıkları yürüyüş nedeniyle gençler barınma hakkından mahrum bırakılırken Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan 88 öğrenci kapasiteli öğrenci yurduna gençleri kabul etti.
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