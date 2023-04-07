8 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahurvakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri

8 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahurvakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:25
8 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahurvakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri
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Oruç tutan yurttaşlar, orucun on yedinci gününde sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 8 Nisan imsak saatleri kaç? 

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" sahurvakitleri.

İSTANBUL   ---   7 Nisan 2023   ---   05:01



ANKARA   ---   7 Nisan 2023   ---   04:48



İZMİR   ---   7 Nisan 2023   ---   05:15



ADANA  ------  7 Nisan 2023   ------  04:45




ADIYAMAN   ------  7 Nisan 2023   ------  04:32




A.KARAHİSAR  ------  7 Nisan 2023   ------  05:00




AĞRI   ------  7 Nisan 2023   ------  04:08




AKSARAY  ------  7 Nisan 2023  ------   04:47




AMASYA  ------  7 Nisan 2023   ------  04:34




ANTALYA  ------   7 Nisan 2023   ------  04:59




ARDAHAN  ------  7 Nisan 2023  ------   04:06




ARTVİN  ------  7 Nisan 2023  ------   04:08




AYDIN   ------  7 Nisan 2023  ------   05:13




BALIKESİR  ------   7 Nisan 2023  ------   05:14




BARTIN  ------  7 Nisan 2023  ------   04:46




BATMAN  ------  7 Nisan 2023   ------  04:20




BAYBURT  ------  7 Nisan 2023  ------   04:18




BİLECİK  ------  7 Nisan 2023   ------  04:59




BİNGÖL  ------  7 Nisan 2023  ------   04:19




BİTLİS  ------   7 Nisan 2023   ------  04:12




BOLU  ------  7 Nisan 2023   ------  04:51




BURDUR  ------  7 Nisan 2023  ------   05:03




BURSA  ------  7 Nisan 2023   ------  05:03




ÇANAKKALE  ------  7 Nisan 2023  ------  05:15



ÇANKIRI   ------  7 Nisan 2023   ------  04:45




ÇORUM   ------  7 Nisan 2023   ------  04:40




DENİZLİ   ------  7 Nisan 2023   ------  05:08




DİYARBAKIR  ------  7 Nisan 2023  ------   04:22




DÜZCE  ------  7 Nisan 2023   ------  04:52




EDİRNE   ------  7 Nisan 2023   ------  05:09




ELAZIĞ  ------  7 Nisan 2023  ------   04:27




ERZİNCAN  ------   7 Nisan 2023  ------   04:20




ERZURUM  ------  7 Nisan 2023  ------   04:17




ESKİŞEHİR  ------  7 Nisan 2023  ------   04:56




GAZİANTEP  ------  7 Nisan 2023  ------   04:35




GİRESUN  ------   7 Nisan 2023  ------   04:24




GÜMÜŞHANE   ------  7 Nisan 2023   ------  04:20




HAKKARİ  ------  7 Nisan 2023   ------  04:12




HATAY  ------  7 Nisan 2023   ------  04:44




IĞDIR  ------  7 Nisan 2023   ------  04:02




ISPARTA  ------  7 Nisan 2023   ------  05:01




K.MANMARAŞ  ------  7 Nisan 2023   ------  04:36




KARABÜK  ------  7 Nisan 2023   ------  04:44




KARAMAN  ------  7 Nisan 2023  ------   04:51




KARS  ------  7 Nisan 2023   ------  04:03




KASTAMONU  ------  7 Nisan 2023  ------   04:38




KAYSERİ  ------  7 Nisan 2023  ------   04:37




KİLİS  ------  7 Nisan 2023   ------  04:37




KIRIKKALE  ------  7 Nisan 2023  ------   04:45




KIRKLARELİ  ------  7 Nisan 2023  ------   05:07




KIRŞEHİR  ------  7 Nisan 2023  ------  04:44




KOCAELİ  ------  7 Nisan 2023   ------  05:00




KONYA  ------  7 Nisan 2023   ------  04:58




KÜTAHYA  ------  7 Nisan 2023  ------   05:01




MALATYA  ------  7 Nisan 2023   ------  04:32




MANİSA   ------  7 Nisan 2023  ------   05:11




MARDİN  ------  7 Nisan 2023  ------   04:19




MERSİN  ------  7 Nisan 2023  ------   04:57




MUĞLA  ------   7 Nisan 2023  ------   05:17




MUŞ  ------  7 Nisan 2023  ------   04:13




NEVŞEHİR  ------  7 Nisan 2023   ------  04:45




NİĞDE   ------  7 Nisan 2023  ------   04:47




ORDU  ------  7 Nisan 2023  ------   04:29




OSMANİYE  ------  7 Nisan 2023  ------   04:40




RİZE  ------  7 Nisan 2023   ------  04:12




SAKARYA  ------  7 Nisan 2023  ------   04:55




SAMSUN  ------  7 Nisan 2023   ------  04:31




ŞANLIURFA  ------  7 Nisan 2023  ------   04:32




SİİRT  ------  7 Nisan 2023   ------  04:17




SİNOP  ------  7 Nisan 2023   ------  04:36




ŞIRNAK  ------  7 Nisan 2023   ------  04:13




SİVAS  ------  7 Nisan 2023   ------  04:26




TEKİRDAĞ  ------  7 Nisan 2023  ------   05:04




TOKAT  ------  7 Nisan 2023  ------   04:31




TRABZON  ------  7 Nisan 2023  ------   04:18




TUNCELİ  ------   7 Nisan 2023   ------  04:26



UŞAK  ------  7 Nisan 2023   ------  05:04




VAN   ------  7 Nisan 2023   ------  04:13




YALOVA  ------  7 Nisan 2023  ------   05:00




YOZGAT  ------  7 Nisan 2023  ------   04:37




ZONGULDAK  ------  7 Nisan 2023   ------  04:51



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