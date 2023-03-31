İstanbul metrolarında nostaljik yolculuk: Ramazan boyunca devam edecek!
İstanbul metroları yolcularını, Ramazan ayı boyunca nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
İstanbul'da, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat canlı performansları ile metro yolcularına eşlik ediyor.
Karagöz gölge oyununu tiyatro performansına çeviren ekip, bugün M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.
Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki tüm metro hatlarını dolaşacak performans sanatçılarına özellikle çocuklar ilgi gösteriyor.
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