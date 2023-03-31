İstanbul metrolarında nostaljik yolculuk: Ramazan boyunca devam edecek!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:45

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:45

İstanbul'da, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat canlı performansları ile metro yolcularına eşlik ediyor.

Karagöz gölge oyununu tiyatro performansına çeviren ekip, bugün M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.

Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki tüm metro hatlarını dolaşacak performans sanatçılarına özellikle çocuklar ilgi gösteriyor.