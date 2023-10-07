8 yaşında beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Kırşehir’de 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Hüsnü Özyeğin İlkokulunda eğitim gören 8 yaşındaki kız öğrenci A.Y., okuldan ayrıldıktan sonra kardeşini alarak eve gitti.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Evinde rahatsızlanan A.Y., hastaneye kaldırıldı. Buradaki beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.Y., Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. A.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
A.Y.’nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep’e gönderildi.
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