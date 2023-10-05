Samsun'da feci kaza... 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 23:03
Samsun'da feci kaza... 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde A.İ. idaresindeki hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ecrinnur Kutbay ihbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ecrinnur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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