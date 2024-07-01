8 yaşındaki Emir Berk'in ölümüne neden olan şoför tutuklandı

Kağıthane’de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk’in hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede yapılan kan testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:50
8 yaşındaki Emir Berk'in ölümüne neden olan şoför tutuklandı
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Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.’ye ait  gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edilmişti. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga ise polis eşliğinde hastaneye götürülmüştü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı’nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Çocuğun annesinin “çocuğum yok, çocuğumu verin” feryatları yürekleri dağlamıştı.

Yaşanan feci kazanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli şekilde viraja giren beton mikserinin çocuğun üzerine ve araca devrildiği görülüyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.

ARACINDA ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Öte yandan olaydan sonra hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga’nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri kamyonun şoför kısmında alkol şişeleri ele geçirdi. Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen şoför Toyga, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sormasında “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

İfadesinin alınmasının ardından “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Toyga, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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