Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı!

Tekirdağ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Yaşanan kazanın etkisi güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:51
Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı!
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Feci kaza, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Kapaklı Hükümet Konağı önünde, Kazak Gölü istikametine seyreden Cansu U. yönetimindeki 07 SCG 21 plakalı motosiklet caddeye çıkmakta olan Ramazan L. yönetimindeki 34 FJJ 335 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan motosiklet sürücüsü Cansu U. yaralandı.

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansu U. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anını çevredeki bir güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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