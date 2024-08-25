8 yaşındaki Narin’den 5 gündür haber yok: Valilikten ‘kan lekesi’ açıklaması
Diyarbakır Valiliği, 5 gündür kayıp 8 yaşındaki Narin Güran’a ait olduğu iddia edilen kan izinin başka bir çocuğa ait olduğunu duyurdu.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınları kayalıklar üzerinde kan lekeleri bulmuştu.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görüldüğü, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, “Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir” denildi.
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