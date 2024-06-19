8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne serbest bırakıldı

Kayseri'de oğlu A.C.N.'ye ekmek bıçağı fırlatıp bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan anne Emine N. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.C.N. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:35
8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne serbest bırakıldı
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Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı ve A.C.N. bacağından yaralandı. Baba A.N.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen anne Emine N., ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Emine N.'nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği, bıçağı oğluna değil, duvara doğru fırlattığını söylediği belirtildi. Öte yandan, A.C.N.'nin ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


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