8 yıldır kayyumla yönetiliyordu: Belediyede tüm harcama işlemleri durduruldu

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde, ödeme, ihale, alım-satım gibi çeşitli işlemlerin yapılması ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

ANKA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:30
8 yıldır kayyumla yönetiliyordu: Belediyede tüm harcama işlemleri durduruldu
Abone Ol google-news

8 yıl süreyle kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük, ödeme, ihale, alım-satım işlemleriyle ilgili belediye bünyesindeki kuruluşlara yazı gönderdi. 

Yazıda, şöyle dendi:

“31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminin ardından belediyemizin başkanlık seçiminde birinci olup 08/04/2024 tarihi itibariyle görev mazbatamı ilgili seçim kurulunda alıp belediye başkanlığı görevini icra etmeye başladım. Göreve başlama tarihinden itibaren belediyenin tüm birimlerinde, bağlı idari müdürlükler ve tüm şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama, alım-satım vb. tüm iş ve işlemler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.”


31 Mart haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Dem Parti haberleri kayyum haberleri diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...

CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...
‘Büyük bir tahribat var’ diyerek duyurdu: ‘Kayyum, belediyeyi 8.5 milyar borca sokmuş’

‘Büyük bir tahribat var’ diyerek duyurdu: ‘Kayyum, belediyeyi 8.5 milyar borca sokmuş’
Kayyum enkaz bıraktı

Kayyum enkaz bıraktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak yazarından 'ekonomi' eleştirisi: 'Devlet şişmanlık sorunu yaşıyor, bunun sonu kalp krizi'

Yeni Şafak yazarından 'ekonomi' eleştirisi: 'Devlet şişmanlık sorunu yaşıyor, bunun sonu kalp krizi'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Bursa'da inanılmaz olay: Diş doktoru vidayı beynine sapladı!

Bursa'da inanılmaz olay: Diş doktoru vidayı beynine sapladı!
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim

AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu