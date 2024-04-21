CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:40

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediyelerin önceki dönem borçlarıyla ilgili araştırma önergesi verdi.

Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı çatısı altındaki AKP, MHP ve kayyumlardan devralınan il ve ilçe belediyelerinin borç yükü, halkın parasının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne sermektedir. Nüfusu 100 bini bile bulmayan birçok ilçe belediyesinin dahi geride milyonlarca lirayı bulan borç bıraktığı görülmektedir. Kimi il ve ilçelerde kişi başına düşen borç miktarı 10 bin lirayı aşmaktadır."

AKP veya MHP'den CHP'ye geçen ya da kayyumdan DEM Parti'ye geçen bazı belediyeleri borçlarını açıklayan Tanal, şu bilgileri verdi:

DENİZLİ

"AKP'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, 11 milyar 130 milyon 969 bin lira borcu olduğu ortaya çıkmıştır.

BALIKESİR

AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun ise 15 milyar lira düzeyinde olduğu bilgisi, basına yansımıştır. Balıkesir Belediyesi'nde edindiği henüz borçla ilgili kesin çalışmanın tamamlanmadığı, hesaplamaların devam ettiği, belediyenin borç kalemleri ve toplam miktarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı yönündeki bilgi de basında yer almaktadır.

KÜTAHYA

575 bin nüfuslu Kütahya Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında toplam borç, 1 milyar 717 milyon lira olarak açıklanmıştır. MHP’li rakibini yenilgiye uğratarak Kütahya Belediye Başkanlığı görevini devralan CHP’li Eyüp Kahveci, 'Nasıl bir belediye aldığımızı anlatmak zorundaydık' diyerek, belediyenin AKP tarafından iflasa sürüklendiğine vurgu yapmıştır.

SANCAKTEPE

AKP’den CHP’ye geçen, sarayları andıran binasıyla, lüks banyolarla gündeme gelen İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin borcu, 1 milyar 946 milyon 726 bin 113 liradır.

BARTIN, KİLİS, GÖLBAŞI, ALANYA, TUZLA

MHP'den CHP'ye geçen Bartın Belediyesi, 251 milyon 301 bin 346 lira borç, AKP’den CHP’ye geçen Kilis Belediyesi 502 milyon lira borç,MHP’den CHP’ye geçen Ankara Gölbaşı Belediyesi 1 milyar 60 milyon 235 bin 863 lira borç, yine MHP'den CHP'ye geçen Antalya Alanya Belediyesi 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira borç, AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi 1 milyar lira borç geride bırakmıştır.

VE DAHA FAZLASI...

MHP’den CHP’ye geçen Amasya Belediyesi’nin 529 milyon 264 bin 778 lira borcu, AKP'den CHP'ye geçen Edirne Keşan Belediyesi’nin 483 milyon 337 bin 475 lira borcu, AKP’den CHP’ye geçen Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 328 milyon 899 bin 609 lira borcu, AKP’den CHP’ye geçen Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin 800 milyon lira borcu, AKP'den CHP'ye geçen İzmir Kiraz Belediyesi’nin 332 milyon 51 bin 621 lira borcu, AKP’den CHP’ye geçen Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi’nin 334 milyon 921 bin 947 lira borcu, AKP’den CHP’ye geçen Nevşehir Ürgüp Belediyesi’nin 68 milyon 857 bin 814 lira borcu, AKP’den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Dinar Belediyesi’nin 125 milyon 924 bin 227 lira borcu, CHP tarafından AKP’den devralınan Antalya Kaş Belediyesi’nin 400 milyon lira borcu, AKP'den CHP'ye geçen Denizli Tavas Belediyesi’nin 61 milyon 122 bin 157 lira borcu bulunmaktadır.

'KAYYUM'UN BORÇLARI

Tanal, kayyum yönetiminden DEM Parti'ye geçen belediyelerin borçalarını da açıkladı.

Buna göre Tanal'ın verdiği bilgiler şöyle:

MARDİN

"DEM Parti'nin kayyum yönetiminden devraldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 502 milyon 489 bin 545 lira, Siirt Kurtalan Belediyesi’nin 165 milyon lira,

SİİRT, SURUÇ

Siirt Belediyesi’nin 456 milyon 853 bin 781 lira, Şanlıurfa Suruç Belediyesi’nin 176 milyon 997 bin 954 lira borcu olduğu kamuoyuna açıklanmıştır."

İYİ PARTİ VE MHP'YE GEÇEN BELEDİYELER

Tanal açıklamasının devamında MHP'den İYİ Parti'ye ve AKP'den MHP'ye geçen belediyelerin de borçalarını şöyle açıkladı:

"MHP’den İYİ Parti’ye geçen Isparta Yalvaç Belediyesi’nin 47 milyon 682 bin 503 liralık borç bilgisi, AKP’den MHP’ye geçen Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi’nin 424 milyon 43 bin liralık borç bilgisi, AKP’den MHP’ye geçen Kastamonu İnebolu Belediyesi’nin 45 milyon 927 bin 762 liralık borç bilgisi, AKP’den MHP’ye geçen Kütahya Gediz Belediyesi’nin 262 milyon 692 bin 156 liralık borç bilgisi de basında yer almıştır.

AKP’nin yeniden kazandığı, ancak yönetimin değiştiği belediyeler de dahi borç batağı, örtbas edilmeyecek, kamuoyundan gizlenmeyecek düzeydedir. AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, meclis toplantısında, Malatya Belediyesi’nin 17 milyar 80 milyon liralık borcu olduğunu belirtmiştir. Göreve başladığı ilk gün, kredi çekerek personel maaşı ödemesi yaptıklarını söyleyen Başkan Sami Er, görevi devraldığı bir önceki AKP’li Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a tepki göstermiştir."

"TBMM ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİ"

TBMM'nin üzerine düşen görevi yerine getirmesi getirdiğini belirten Tanal, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan, kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabı sorulmalıdır. Belediyelerin borç bataklığına sürüklenmesi, belediye kaynaklarının yanlış kullanımı, belediyelerce vatandaşlara kaliteli hizmet için harcanması gereken paraların amaç dışı değerlendirilmesi, belediyelerin toplamda ne kadar borcu olduğu ve bu borçların hangi kalemlerden oluştuğu konusunda TBMM üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Ülkemizde 'Her yapılanın, yapanın yanına kar kaldığı' anlayışının değişmesi gerekmektedir. Bu sebeple ilgili anayasa hükümleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, kamu tüzel kişiliğine sahip belediyeleri zarara uğratan belediye başkanları ve belediye yöneticilerine, oluşan kamu zararının rücu edilmesi, ertelenmeyecek, elzem bir durumdur."