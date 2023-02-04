80 bin laborant atama bekliyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:53

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:53

Tıbbi Laboratuvar Platformu’ndan Çiğdem Yeşil, bu bölümden son üç yılda toplam 827 atama yapıldığını açıkladı. Ataması yapılmayan Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri bölümü mezunları yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

2 dönemdir atanamadığını belirten Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar bölümü mezunu Nurşen Çiftçi, “Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 82.10 puan aldım ve yetersiz alım sayıları yüzünden açıkta kaldım” dedi.

2019 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden mezun olan Elif Nur Duman da 3 yıldır atama beklediğini kaydetti. Mezun olduğu bölümünden iş bulamadığı için bir gıda firmasında çalıştığını kaydeden Duman, “Atamalarımızın yapılmasını istiyoruz” dedi.

YILLAR SÜREN BEKLEYİŞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezunu Habip Bilgiç ise, “Yıllardır atamam yapılmıyor. KPSS’den 87,16 aldım hâlâ atama bekliyorum” ifadelerini kullandı. 2016 yılında Karabük Üniversitesi’nden mezun olan Ubeydullah Dilbaz ise ataması yapılmadığı için çağrı merkezinde çalıştığını kaydetti. Yılmaz, “2022 KPSS’de 87 puan aldım. Ben de yüksek puan alıp atama bekleyen binlerce kişiden biriyim” ifadelerini kullandı.