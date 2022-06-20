80 hane yaşamını ‘yol’suz sürdürüyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

80 hanenin yaşamını sürdürdüğü Pelitbükü’ne yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ambulanslar da ulaşmakta zorlanıyor.

Eğitim öğretim döneminde de toplu taşıma ile öğrenci servisi yapan yedi servis şoförü de iş bırakmak zorunda kaldı. Ortaokul öğrencisi Canan Satılmış, köy yolunun bozuk olması nedeniyle yedi servis şoförünün değiştiğini, hasta olanların ilçe merkezine ulaşamadığını söyledi.

19 Mayıs ilçesinde yerel gazeteci İbrahim Akkuş, “Pelitbükü Mahallesi yolu için Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam Belediyesi’ne ait olduğunu bildirirken Alaçam Belediyesi grup yollarının bakım ve onarımının kendilerine ait olmadığını açıkladı. O zaman bu yol kimin” diye sordu.